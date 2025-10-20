Medios de EE. UU. ironizan sobre Milei y el respaldo financiero

El programa de comedia estadounidense Saturday Night Live dedicó un segmento humorístico a Javier Milei tras su visita a la Casa Blanca y el anuncio de un swap por 40 mil millones de dólares. En tono crítico, lo compararon con el personaje Austin Powers y pusieron en duda el acuerdo financiero, señalando que funcionarios de Trump podrían “fugarse” a la Argentina.

La sátira expuso la mirada irónica con que se observa desde el exterior el respaldo al gobierno argentino, en un contexto de creciente dependencia económica y tensiones políticas internas.