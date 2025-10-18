Nueva fake news de Milei

El presidente Javier Milei celebró en su cuenta de X la detención de una mujer que intentó agredir al fotógrafo Antonio Becerra en su acto en Tres de Febrero y tenía en su posesión un cuchillo de gran tamaño. “Esto es el kirchnerismo, el 26 de octubre civilización o barbarie, libertad o esclavitud”, expresó el jefe de Estado.

Sin embargo, la agresora había tildado de kirchnerista al fotógrafo, el mismo que en abril sufrió un acto de intimidación por parte del asesor presidencial Santiago Caputo. “Andate de mi casa, es mi ciudad jardín, kukardo de mierda”, le lanzó la mujer detenida.