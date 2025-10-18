Cristina Kirchner: "El 26 es Milei o la Argentina"

Miles de militantes, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 para reclamar su libertad y denunciar las políticas del gobierno, en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Lealtad.

Allí, la expresidenta se hizo presente a través de un mensaje de audio que encendió a la militancia: “El 26 es Milei o la Argentina”, trazando un paralelo con la histórica consigna “Braden o Perón”. Luego, acusó al presidente de profundizar la deuda y someter la economía a Washington. “La economía está manejada a control remoto desde los Estados Unidos”, remarcó.

En esa línea, Cristina criticó la injerencia de Donald Trump y la subordinación del Ejecutivo: “Cuando uno escucha a Trump hablar de Milei como el empleado del mes, no puede creer que algunos quieran volver a esos tiempos en que la soberanía se definía en una embajada”. Asimismo, denunció que la mayoría de las familias argentinas hoy están endeudadas y que “esas deudas nacieron en 2024”.

La titular del PJ enfatizó que defender derechos es defender libertad: “La soberanía no se negocia”. La convocatoria, bajo el lema “Leales de Corazón”, partió desde Retiro, Once y Constitución, y las columnas marcharon entre bombos, carteles y banderas hacia San José 1111.

Ochenta años después, el movimiento vuelve a enfrentar viejos ataques como los recortes laborales, el vaciamiento del Estado, la entrega de recursos y el desprecio por la educación y la salud pública. En ese marco, el Día de la Lealtad recuperó su sentido original al unir la memoria con el presente en defensa de la justicia social y la soberanía nacional.