Fuerte suba de las carnes en La Plata

La canasta alimentaria en La Plata tuvo una variación del 2,5% en septiembre, frente a una inflación general difundida por el Indec del 2,1%. No obstante, en el desagregado por tipo de producto, los de carnicería tuvieron un alza del 4,1%. Así lo relevó la Fundación FundPlata, en un trabajo que midió 26 productos en 18 comercios de la ciudad según los patrones de consumo de la población platense.

Además de la carne, el estudio arrojó que el precio de los productos de almacén incrementó un 1,5% y los de verdulería registraron una baja del 0,3%.

Respecto a alimentos específicos, FundPlata indicó que los de mayor aumento fueron polenta (11,1%), asado (7,4%), aceite (7,1%) y bola de lomo (4%).

El análisis comparativo indicó que la canasta correspondiente a los partidos del Gran Buenos Aires subió 2,0% en septiembre, mientras que en La Plata la variación fue del 2,5%. Esto evidencia un incremento ligeramente superior en la capital bonaerense respecto a la región.

En tanto, la inflación interanual de la canasta alimentaria platense alcanzó el 24,2%, lo que refleja un aumento sostenido en los precios durante el último año. Los productos con mayor variación fueron galletitas dulces, naranja, polenta, asado, aceite y bola de lomo.

FundPlata remarcó que el relevamiento sirve para monitorear la evolución del precio de los alimentos en la ciudad y comparar tendencias locales con las de otras regiones, pese a las diferencias metodológicas con el Indec.