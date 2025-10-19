Alfonsín fulminó a Provincias Unidas

El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, apuntó contra Provincias Unidas, espacio que calificó como “la nueva versión de la derecha argentina”. “No representa una renovación, sino la continuidad de los mismos sectores que promovieron y acompañaron a Javier Milei en su llegada al poder”, sostuvo.

Según Alfonsín, Provincias Unidas “tiene la misma matriz ideológica que el actual oficialismo” a pesar de presentarse ahora como una alternativa republicana y moderada. “Son los mismos que en la segunda vuelta de 2023 aconsejaron votar a Milei”, sentenció.