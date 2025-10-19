La CGT define su conducción con la reforma laboral en la mira

La central obrera se prepara para renovar su conducción en un contexto marcado por la ofensiva del Gobierno nacional sobre derechos laborales. El congreso del 5 de noviembre en Obras Sanitarias marcará algo más que la renovación de autoridades, también se pondrá a prueba la fortaleza de la central frente a la reforma laboral que la administración libertaria busca presentar como emblema de su plan económico.

Con Héctor Daer fuera de carrera, los sectores internos disputan cargos y estrategias. Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Maia Volcovinsky aparecen como candidatos a un triunvirato que algunos pretenden mantener, mientras otros reclaman volver al unicato. La indefinición refleja tensiones entre sectores tradicionales y gremios combativos, que buscan asegurarse secretarías clave para condicionar la negociación.

En paralelo a esa puja interna, la reforma laboral impulsada por el oficialismo promete flexibilización, nuevas formas de contratación y “libertad” de moneda en los contratos. Para el sindicalismo, se trata de un retroceso histórico que amenaza con precarizar aún más el trabajo. Frente a este escenario, la CGT deberá decidir si se limita a administrar equilibrios internos o si asume un rol frontal en defensa de los derechos conquistados.