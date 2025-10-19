Buscan supervisar las reformas de Milei

La oposición en Diputados propone crear una comisión Bicameral para monitorear la reforma laboral, previsional y fiscal que adelantó en los últimos días Javier Milei.

La iniciativa, que es del bloque Encuentro Federal, busca conformar un organismo de 16 senadores y 16 diputados para elaborar anteproyectos de ley en estas áreas estratégicas, junto a expertos y organizaciones.