La Plata

domingo 19 DE octubre 2025

Buscan supervisar las reformas de Milei

La oposición impulsa una Bicameral para controlar las reformas laboral, previsional y fiscal.

La oposición en Diputados propone crear una comisión Bicameral para monitorear la reforma laboral, previsional y fiscal que adelantó en los últimos días Javier Milei.

La iniciativa, que es del bloque Encuentro Federal, busca conformar un organismo de 16 senadores y 16 diputados para elaborar anteproyectos de ley en estas áreas estratégicas, junto a expertos y organizaciones.

