Aparecen más números sobre la alta morosidad

Según datos del Banco Central, la morosidad en las familias subió por décimo mes consecutivo en agosto, escaló 0,9% respecto a julio, y alcanzó un 6,6% sobre el total de créditos. Esta cifra rompe el récord conseguido en el mes anterior y marca el máximo histórico desde que inició el registro en 2010.

La autoridad monetaria no actualizó todavía el anexo con la información de la dinámica de cada línea de crédito. La tendencia de los meses previos venía mostrando que los principales aumentos de morosidad se estaban viendo en los préstamos personales y el financiamiento con tarjetas de crédito.

En el caso de las empresas, la irregularidad fue del 1,4%, lo cual implicó una suba mensual de 0,2%. En este caso se trató de la cifra más alta desde inicios de 2024. Sumando familias con empresas, el porcentaje fue del 3,7%, 0,5% más que julio.

Anteriormente, un informe del Instituto Argentina Grande expuso que el 32% de la población (15 millones) ya debe más de lo que gana en tres meses.