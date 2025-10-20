El consumo masivo cayó 4,4% en septiembre y profundiza la recesión

De acuerdo a un estudio de la consultora Scentia, el consumo masivo retrocedió 4,4% en septiembre frente al mismo mes de 2024, lo que representa una de las caídas más fuertes del año. El dato refleja no solo la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, sino también la fragmentación de los hábitos de compra, con un corrimiento hacia canales que ofrecen precios más bajos o mayor conveniencia.

El golpe más fuerte lo recibieron las grandes cadenas de supermercados, que se desplomaron en la misma magnitud que el promedio general. También las farmacias mostraron números negativos, con una baja del 1,8%.

La comparación con agosto tampoco ofrece alivio: el consumo total se contrajo 3,7% en un solo mes, con retrocesos en casi todos los formatos. Los supermercados volvieron a ser los más castigados, con una caída del 5,9%. El único canal que logró sostenerse en terreno positivo fue el comercio electrónico, con un leve avance del 1,1%.

A pesar de este panorama, el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 todavía muestra un crecimiento del 1,8%. Ese resultado se explica por el desempeño excepcional del e-commerce, que acumula un alza del 11,9%, y de los mayoristas, que avanzan 9,4%. Ambos canales se consolidan como refugio de los consumidores en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados.

El dato de septiembre confirma que la recesión del consumo ya no es coyuntural, sino estructural. La migración hacia formatos alternativos desnuda la incapacidad de las grandes cadenas para adaptarse a un escenario de bolsillos exhaustos y precios en alza.