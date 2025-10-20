Bullrich promete “ordenar el Senado” y refuerza su perfil autoritario

Patricia Bullrich habló de su futuro en el Senado y prometió “ordenarlo”, una definición que despertó críticas por el sesgo autoritario con que plantea su desembarco legislativo.

En una entrevista televisiva, la ministra afirmó que la Cámara alta será “una batalla más dura” que la gestión ministerial. En paralelo, reafirmó su impronta punitivista con consignas como “el que las hace las paga” y la idea de que no haya concesiones frente a delitos graves. También lanzó un mensaje político al marcar distancia con Axel Kicillof y con el peronismo bonaerense. Sus palabras reavivan dudas sobre si su estilo confrontativo podrá traducirse en consensos dentro del Congreso.