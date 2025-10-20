Elecciones 2025: Milei busca pintar el mapa a su manera

El debate sobre la transparencia electoral volvió a encenderse tras conocerse que la Dirección Nacional Electoral (DINE) evalúa difundir el escrutinio provisorio del 26 de octubre bajo la figura de “distrito único”. La instrucción, que habría surgido desde la Casa Rosada, permitiría mostrar a La Libertad Avanza como la única fuerza con presencia uniforme en las 24 provincias, mientras que al frente Fuerza Patria, que nuclea al peronismo, se lo computaría solo en las jurisdicciones donde compite con ese nombre.

De concretarse, provincias como Córdoba o Chaco —entre otras— quedarían fuera del cómputo general, ya que allí el peronismo se presenta con otros sellos. Para sus dirigentes, se trata de una maniobra que busca alterar la percepción pública y proyectar un mapa teñido de violeta, incluso en distritos donde las listas peronistas podrían imponerse.

Una “barbaridad” jurídica

El Partido Justicialista, el Frente Renovador y el Frente Grande anticiparon acciones administrativas y judiciales para frenar lo que califican como “una barbaridad”. Los espacios sostienen que la elección legislativa se define provincia por provincia y que presentar sumatorias nacionales constituye una manipulación.

Incluso dentro del propio oficialismo surgieron reparos técnicos. Advierten que la DINE no tiene atribuciones para modificar la presentación de los resultados y que su titular podría incurrir en responsabilidades penales. Para el peronismo, el objetivo del Gobierno nacional es instalar un relato de fortaleza libertaria que no se condice con la realidad de las urnas.

El trasfondo político

Al presentar a La Libertad Avanza como fuerza nacional homogénea, el Ejecutivo intenta compensar su debilidad territorial y construir una imagen de hegemonía. El peronismo, con su diversidad de sellos provinciales, quedaría fragmentado en la “foto oficial” del conteo.

“Esto no es un tecnicismo, es una forma de manipular la percepción pública”, advirtieron desde Fuerza Patria. En un contexto de ajuste y desgaste político, la maniobra para alterar la lectura de los resultados se lee como un intento desesperado por sostener la narrativa del poder y, al mismo tiempo, enviar a Estados Unidos la señal de un triunfo consolidado del Gobierno.