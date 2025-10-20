Fallas globales afectaron pagos y transferencias

Una falla en los servidores de Amazon Web Services (AWS), una de las principales plataformas tecnológicas del mundo, generó este lunes complicaciones en múltiples servicios digitales de la Argentina. La caída afectó operaciones bancarias, transferencias, cobros con tarjeta y el funcionamiento de billeteras virtuales.

Según informó la propia compañía a través de su panel AWS Health Dashboard, el inconveniente se originó en una puerta de enlace regional ubicada en la costa este de Estados Unidos. “La mayoría de las solicitudes deberían estar funcionando ahora”, comunicó la empresa unas dos horas después de haber reconocido la falla.

El incidente repercutió en buena parte del sistema financiero local. Usuarios y empresas reportaron desde temprano dificultades para realizar pagos, operar con homebanking y usar aplicaciones de servicios financieros. También hubo problemas en comercios y en medios de transporte que dependen de sistemas digitales para validar viajes o procesar cobros.

Entre los servicios más afectados se destacaron Mercado Pago y Mercado Libre, que figuran en el listado oficial de plataformas comprometidas por la caída. Un proveedor principal de medios de pago confirmó a Infobae que sus sistemas registraron alteraciones importantes por el desperfecto en AWS.

En Argentina, varias entidades bancarias notificaron fallas intermitentes en sus aplicaciones y sistemas de transferencias. Si bien desde el Banco Central no se difundió ningún parte oficial hasta pasado el mediodía, las quejas de los usuarios y la persistencia de los inconvenientes indicaban que la normalización era parcial.

AWS, propiedad de Amazon, sostiene buena parte de la infraestructura tecnológica que permite el funcionamiento de internet a nivel global, incluyendo servicios de almacenamiento, procesamiento y soporte de datos. Su participación representa cerca de un tercio del mercado mundial de servicios en la nube, por lo que cada interrupción puede tener un impacto inmediato en millones de usuarios y empresas.