Milei no hará más actos en Provincia

Javier Milei canceló todos los actos de campaña que tenía previstos para esta semana en la provincia de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, tenía pensado realizar una actividad en Ezeiza, pero fue suspendida. En consecuencia, se despide de manera anticipada e intempestiva de la pelea electoral en territorio bonaerense de cara a las legislativas del próximo domingo.

Su campaña en el territorio bonaerense resultó para el olvido. Tras la contundente e inesperada derrota electoral en los comicios provinciales del 7 de septiembre, se sumó el escándalo del vínculo de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por el distrito, con el empresario condenado por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

En paralelo, en cada acto en el que participó el Presidente debió enfrentar marchas en contra, escraches e insultos. Incluso, debió suspender caminatas de manera abrupta, como sucedió en Lomas de Zamora, Moreno, Junín y Mar del Plata.

El viernes pasado en Tres de Febrero, en lo que fue la última aparición de Milei en provincia de Buenos Aires, también hubo enfrentamientos entre simpatizantes libertarios y manifestantes opositores que repudiaban la presencia del Presidente.