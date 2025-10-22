Milei no aplica las leyes que votó el Congreso

Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en salud pediátrica y de financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación. En el mismo sentido, ordenó al Congreso que “determine las fuentes de su financiamiento”. De esta manera, se concreta la misma maniobra que sucedió con la ley de Emergencia en Discapacidad.

El jueves 2 de octubre, el Senado insistió con más de dos tercios de los votos con los proyectos de ley que había vetado el Presidente días antes y dejó firmes las leyes. En ese momento, comenzó a correr el plazo de 10 días hábiles para promulgar las normativas, que venció el lunes. Ahora, en el Boletín Oficial, el jefe de Estado las reglamentó, pero aclaró: “Quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere”.

Si bien ambas leyes sugieren donde obtener recursos para hacer frente al gasto que generarían su aplicación, el Gobierno argumentó que lo hacen “de manera genérica sin precisar las sumas de crédito necesarias”.

Ante esto, el diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, resaltó que la Oficina Nacional de Presupuesto (OPC) calculó el gasto de las leyes. Por ejemplo, la emergencia en el Garrahan cuesta 90 millones de dólares. Al respecto, recordó que “el otro día 1.500 millones de dólares le dimos a las cerealeras para que liquiden la soja, así que la verdad es que es una situación muy compleja porque el Gobierno demuestra que no tiene la voluntad de solucionar la problemática del Garrahan”.

Por otro lado, días atrás el oficialismo le exigió la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires ante la baja de la candidatura de José Luis Espert. Esta acción conllevaba un gasto de 12 mil millones de pesos.

Debido a esta decisión de Milei, este martes y miércoles se realizan paros en universidades y en el Hospital Garrahan, además de distintas manifestaciones y acciones de protesta.