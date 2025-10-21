Nuevos paros universitarios

Los trabajadores universitarios lanzaron jornadas de paro para esta semana. Por un lado, desde la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios (Fatun), que nuclea a los nodocentes, anunciaron un paro de 24 horas para este martes. En tanto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocó a la misma medida de fuerza para el miércoles.

Ambas acciones de lucha se enmarcan en la declaración de estado de alerta que lanzaron este fin de semana ante la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Milei. Es que este lunes vencía el plazo para promulgar la ley aprobada por ambas cámaras del Congreso y ratificada ante el veto presidencial.

En consecuencia, no habrá clases ni este martes ni el miércoles en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Por otro lado, los gremios también recalcaron el reclamo por una recomposición salarial, paritarias libres y un mayor presupuesto para universidades, ciencia y tecnología.

El antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad genera preocupación: aunque el Congreso aprobó la norma, el Ejecutivo intentó vetarla y luego suspendió su aplicación hasta definir financiamiento.