Fuerza Patria judicializa la trampa electoral de Milei

A menos de una semana de las elecciones legislativas, Milei quiere realizar un escrutinio provisorio de una manera inédita para los comicios de medio término: sumar los votos de los distintos distritos. Esto contiene una trampa, ya que La Libertad Avanza es la única fuerza con presencia uniforme en las 24 provincias. En paralelo, al frente Fuerza Patria, que nuclea al peronismo, se lo computaría solo en las jurisdicciones donde compite con ese nombre. De concretarse, hay 11 distritos, como Córdoba o Chaco, que quedarían fuera del cómputo general, ya que allí el peronismo va unido bajo Fuerza Patria pero se presenta con otros sellos o nombres locales.

Ante esto, los apoderados del frente electoral ya presentaron un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos provisorios de los comicios “únicamente por distrito” y no consolide los votos a nivel nacional, ya que “carece de fundamento jurídico”. La intención es justamente evitar que el gobierno de Javier Milei imponga una narrativa de triunfo basada en una manipulación de criterios estadísticos.

La presentación, firmada por Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Patricia Alejandra García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, advierte que la metodología utilizada por la DINE en el reciente simulacro de transmisión y recuento provisorio de votos “podría inducir a error a la ciudadanía y carece de sustento legal”.

En este camino, los apoderados de Fuerza Patria criticaron que en el simulacro electoral que realizó la DINE el sábado en el Correo Argentino se usaron criterios no explicitados cuando se anunciaron los resultados provisorios: “La metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección”.

Asimismo, sostuvieron que computar los votos de esta manera resultaría improcedente, ya que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único”. Es decir, “la conformación de las alianzas varía según el distrito en orden a los acuerdos políticos a que se arriben con otras agrupaciones”.