Revelan otro escándalo narco en LLA

Una investigación periodística reconstruyó la secuencia por la cual Lener Constructora S.A. y el Grupo Dinal, señalados por el Ministerio de Seguridad en 2023 como engranajes financieros del clan narco de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, lograron este año un favor político: una excepción al Código de Ordenamiento Territorial de Mar del Plata para levantar una torre de 14 pisos donde solo se permiten ocho.

La autorización fue otorgada por el intendente Guillermo Montenegro, del PRO, tras un trámite exprés en el Concejo Deliberante. Lo curioso es que el tratamiento contó con un escrito presentado por el estudio de abogados Cúneo Libarona, cuyo socio es hermano del actual ministro de Justicia de la Nación.

Cabe destacar que el 29 de diciembre de 2023 la ministra Patricia Bullrich anunció en conferencia de prensa un “golpe al narcotráfico” contra el clan Villalba. Allí apuntó a Lener Constructora y al Grupo Dinal como eslabones financieros de una “red compleja y sofisticada”. Pese a aquel encuadre, el expediente marplatense se reactivó en 2025.

Según la investigación publicada por Revista Crisis, la pieza que destrabó el trámite fue un escrito presentado el 18 de febrero de 2025 por el Estudio Cúneo Libarona, que sostiene que las sociedades y sus titulares “en modo alguno serán vinculados” a la causa penal de San Martín.

A todo esto, el mismo estudio vinculado al ministro de Javier Milei representó a “Mameluco” Villalba en el proceso por el que fue condenado como organizador y financista del narcotráfico.

El escándalo salpica a la ministra Bullrich, cuya megadenuncia no impidió que la empresa señalada avanzara con un beneficio urbanístico relevante; compromete al intendente Montenegro, que firmó la excepción; y pone la lupa sobre el estudio Cúneo Libarona, lo agrega un conflicto político de intereses.