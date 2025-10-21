Milei admitió que la asistencia financiera se usará para pagar deuda

Tras el anuncio de la firma del swap con el Tesoro de Estados Unidos por US$20.000 millones, el presidente Javier Milei intentó explicar el alcance del acuerdo y dejó en claro su destino: “En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando esa línea”.

El mandatario definió el swap como un “intercambio de monedas” y aseguró que su objetivo es “darle seguridad a aquellos que invirtieron en Argentina”. Durante una entrevista periodística, Milei detalló que el mecanismo implica un crédito equivalente en dólares y en pesos, que solo se activa cuando es necesario.

La explicación, sin embargo, dejó al descubierto la fragilidad financiera del país. El propio Presidente reconoció que, si no logra acceso al crédito internacional, se recurrirá a esta herramienta para afrontar compromisos de deuda. “Sería tomar deuda para pagar deuda”, admitió, en una frase que refleja la dependencia de la Argentina de auxilios externos.

El Gobierno presentó el acuerdo como un respaldo a la estabilidad cambiaria, pero la admisión presidencial refuerza la idea de que el swap no es una estrategia de crecimiento, sino un salvavidas para llegar a los próximos vencimientos. En lugar de un plan de desarrollo, Milei ofrece un recurso de emergencia que posterga los problemas estructurales y expone, una vez más, la vulnerabilidad de la economía argentina.