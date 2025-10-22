Recibieron con insultos a Sturzenegger en La Pampa

El ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, viajó a La Pampa para participar del cierre de campaña del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Adrián Ravier. Sin embargo, fue recibido en el Aeropuerto de Santa Rosa en medio de una ola de insultos.

El repudio se extendió a la comitiva que lo esperaba, incluyendo al propio candidato Ravier y al diputado nacional del PRO (aliado a LLA), Martín Ardohain, quienes también recibieron insultos por parte de personas que se encontraban en la terminal aérea.

Este episodio se suma al clima general de rechazo que se vivió en los últimos actos de campaña en los que estuvo el presidente Javier Milei, que inclinó al jefe de Estado a no protagonizar acciones de campaña en la provincia de Buenos Aires en la última semana antes de las elecciones legislativas de este 26 de octubre.