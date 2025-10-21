Productores de vino en alerta

La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) lanzó un comunicado en el cual advirtió que el sector atraviesa una crisis sin precedentes y solicitó medidas urgentes para evitar el quiebre del productor primario.

“Miles de familias viñateras están al borde de la desaparición”, denunció la entidad. En este camino, enumeró las causas de esta situación: los costos se dispararon, la uva vale menos que en 2024 y las bodegas pagan por debajo del costo real. A esto se suma que, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre enero y septiembre las exportaciones disminuyeron un 6,3%.

El documento también remarcó a falta de respuestas del Estado, la presión impositiva y la destrucción del mercado de la uva, que dejó sin rentabilidad a productores grandes, medianos y pequeños.

“La ecuación del productor primario ya no cierra. Durante este ciclo 2024/2025 los costos se dispararon de manera insostenible: mano de obra, agroquímicos, fertilizantes, energía, transporte, impuestos y tasas, todo subió menos la uva”, insistió el escrito.

Y concluyó: “La vitivinicultura está dejando de ser un camino de y se compromete el empleo de más de 100.000 trabajadores rurales, entre temporarios y permanentes”.