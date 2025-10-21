El Tribunal de Nueva York apuntó contra los hermanos Milei

La jueza federal de New York, Jennifer Rochon, rechazó un pedido de fondos de inversión que demandaban a la Argentina por la estafa de la criptomoneda $Libra. Sin embargo, remarcó que existen presentaciones y versiones sobre la eventual responsabilidad personal del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y del empresario detrás del toker, Hayden Davis.

El fallo judicial rechazó el pedido presentado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International, que pretendían acceder a documentación y comunicaciones del empresario Benjamin Chow, cofundador de la plataforma Meteora, utilizada para operar el token $Libra.

Los fondos, que mantienen un juicio en Londres contra Argentina por títulos emitidos tras el default de 2001, argumentaban que la información podía ser útil para rastrear posibles activos del Estado argentino y cobrar una sentencia a su favor por más de 1.500 millones de euros.

No obstante, Rocho concluyó que el pedido “resulta excesivamente amplio y poco relevante” para el objeto del proceso. En este camino, la jueza destacó que los inversionistas “ya cuentan con vías legales más adecuadas para requerir información al propio Estado argentino o a los organizadores del proyecto $Libra”.

Lo interesante es que, en uno de sus párrafos, el fallo da cuenta que existen versiones y presentaciones en la Justicia argentina sobre la posible responsabilidad tanto de Hayden Davis, como del presidente Javier Milei y de su hermana Karina.