Detuvieron a un concejal electo de LLA por violencia de género

Ignacio Contreras, de 51 años, concejal electo por La Libertad Avanza en San Vicente, fue detenido acusado de violencia de género. El dirigente encabezó la lista libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y se preparaba para asumir en diciembre, pero su futuro político quedó en suspenso tras el episodio.

Según la denuncia, tras una fuerte discusión en una propiedad rural del distrito, la mujer se refugió en el baño mientras Contreras golpeaba violentamente la puerta. En ese contexto, el hombre tomó una pistola 9 mm y efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la bañadera.

Efectivos del Comando de Prevención Rural llegaron al lugar y hallaron el arma con vainas servidas. La joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde radicó la denuncia y prestó declaración testimonial.

Con este marco, la fiscal Karina Guyot ordenó la detención del concejal electo y su traslado a la Comisaría Primera. Por el momento, la causa está caratulada como “violencia de género”, aunque no se descarta que las imputaciones puedan ampliarse a medida que avance la investigación.

Hasta ahora, desde La Libertad Avanza no hubo una versión oficial unificada sobre el episodio ni tampoco se conocieron declaraciones públicas del propio Contreras para explicar lo sucedido.

El caso, se da en un contexto de debates nacionales sobre violencia de género, los límites del poder político y la exigencia pública de conductas éticas por parte de quienes ocupan cargos electos.