La producción metalúrgica volvió a caer en septiembre y profundiza la crisis

La actividad metalúrgica volvió a mostrar señales de retroceso en septiembre. Según el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción cayó 5,2% interanual y 1,1% respecto de agosto, confirmando el estancamiento que arrastra el sector desde principios de año.

El estudio detalla que, entre enero y septiembre, la industria apenas avanzó 0,7% en comparación con 2024, un período ya afectado por la recesión provocada por el programa de ajuste del gobierno de Javier Milei. Con este desempeño, la producción se mantiene 30% por debajo de sus picos históricos, reflejando la falta de políticas activas para reactivar la demanda y sostener la inversión.

Capacidad instalada y empleo en retroceso

Uno de los datos más críticos del informe es la utilización de la capacidad instalada, que cayó a 44,5%, un nivel similar al de los meses más duros de la pandemia. En un año sin restricciones sanitarias, la comparación resulta aún más alarmante y expone con crudeza la debilidad del mercado interno.

Ese deterioro no se limita a la producción, también impacta en el empleo con una baja interanual de 3,2% en la dotación de personal. La contracción fue generalizada y golpeó a los principales polos industriales, entre ellos Buenos Aires y Córdoba (-6,2%), Santa Fe (-3,5%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%).

Perspectivas y advertencias

De acuerdo al estudio, las proyecciones para los próximos meses son igual de desalentadoras. El 77,5% de las empresas prevé mantener o reducir su producción, y el 90,2% no anticipa nuevas contrataciones.

Ante esta situación, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, similares a los de un año muy malo como fue 2024”. Según el dirigente, la situación “refleja la parálisis de la actividad y la ausencia de medidas que promuevan el desarrollo productivo”.

Con una economía que se enfría y un Gobierno enfocado en el ajuste fiscal, la metalurgia se consolida como uno de los sectores más castigados. Los industriales alertan que, si no se revierte el rumbo, el país corre el riesgo de consolidar una estructura productiva cada vez más debilitada.