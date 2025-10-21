Duro diagnóstico de Trump sobre el Gobierno libertario: “Argentina está pelando por su vida”

Durante un vuelo rumbo a Washington, Donald Trump lanzó una frase que resonó fuerte en Buenos Aires: “Argentina está peleando por su vida”. El presidente de Estados Unidos, visiblemente molesto ante una pregunta sobre el acuerdo comercial bilateral, describió la situación argentina como “muy grave” y pidió no presentar al país como beneficiado. “No tienen dinero, no tienen nada, están peleando duro para sobrevivir”, insistió.

Las palabras del mandatario norteamericano obligaron a una rápida reacción oficial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó relativizar el impacto y pidió “entender el contexto”. Sin embargo, terminó admitiendo que “claramente no somos un país al que le vaya bien”, al enumerar inflación mensual del 2%, riesgo país en torno a los 1.000 puntos y un clima electoral enrarecido.

Mientras Trump describió a la Argentina como un país “sin dinero” y “peleando por sobrevivir”, la respuesta oficial se redujo a relativizar el golpe y aceptar, a medias, el diagnóstico externo.