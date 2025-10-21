Grabois instó a Machado a romper el silencio: “Contá todo”

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, lanzó un fuerte mensaje dirigido al empresario acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado. Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, Machado había sugerido que si hablaba “se caía el país”. A través de un posteo en redes sociales, el referente de Patria Grande lo instó a romper el silencio y contar lo que sabe.

“Es justo que hables, Machado, es necesario y tal vez incluso repares un poco el daño que hicieron. No tengas miedo. Hacelo”, expresó Grabois, en un tono de arenga que buscó interpelar directamente al empresario detenido en Estados Unidos.

El candidato sostuvo que, en efecto, si Machado decidiera hablar “se viene abajo la estructura político-criminal que integrabas y te soltó la mano”. En esa línea, agregó: “¡Qué bueno sería para el país que cuentes todo! Te diría, para vos también. La verdad siempre nos acerca a la redención”.

Grabois también buscó relativizar la amenaza implícita en las palabras de Machado. “No te confundas, no se va a caer el país. A este país no lo tira nadie. No lo tira Trump, mucho menos Milei, Caputo, Bullrich, Espert o vos”, afirmó.

Por último, el candidato a diputado cerró su posteo con un mensaje de tono patriótico: “Aunque la quieran de rodillas, Argentina siempre va a estar de pie”, y agregó: “Si hablás, no sólo se derrumba una red de poder, también puede empezar a construirse otra historia”.