Los platenses ya pueden sumarse a la convocatoria de Módulo Sanitario

Más de seis millones de personas en la Argentina no tienen baño en sus casas. Es una realidad silenciosa que afecta la salud, la seguridad y las oportunidades de miles de familias en todo el país. Frente a esa urgencia nació Módulo Sanitario, una organización social que desde hace una década diseña y construye baños en hogares que no cuentan con este espacio básico.

Desde su creación en 2015, la ONG lleva construidos más de 2.000 baños en diez provincias argentinas, con el apoyo de más de 7.000 voluntarios, empresas comprometidas y dos franquicias sociales en Córdoba y San Luis. “Parece increíble, pero todavía hay millones de personas que no tienen baño. Muchas deben improvisar un espacio precario con chapas y maderas, y en algunos casos ni siquiera tienen acceso al agua. Nosotros trabajamos para cambiar esa realidad”, explicó Tomás Sicouly, cofundador y Coordinador General de Módulo Sanitario.

El próximo 1 y 2 de noviembre, la organización desembarcará por primera vez en La Plata, en la localidad de Los Hornos, para construir junto a familias que viven en emergencia sanitaria. Durante el fin de semana, voluntarios y vecinos trabajarán codo a codo para levantar baños y comenzar a transformar su entorno.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web modulosanitario.org/

volun­tariado. El único requisito es tener más de 18 años o participar acompañado por un adulto responsable si se es menor y disponer de ganas de invertir un fin de semana en una experiencia transformadora.

Este 2025, Módulo Sanitario celebra además su primera década de trabajo ininterrumpido. “Diez años después del primer baño, reafirmamos nuestro camino: transformar la realidad desde el encuentro humano. Nuestro motor son los vínculos reales que construimos con las familias y los voluntarios”, señaló Sicouly.

Tanto personas como empresas pueden sumarse a colaborar a través del sitio web modulosanitario.org o en sus redes sociales @modulosanitario.