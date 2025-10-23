ANMAT prohibió la venta de una popular golosina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución en donde prohibió un reconocido producto muy consumido por los más chicos. El organismo impidió la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el país de una golosina más que popular.

El producto en cuestión fue inhabilitado en la Disposición 7834/2025, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial y lleva la firma de Nélida Agustina Bisio, responsable del ANMAT.

La prohibición rige sobre la “golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”. La misma se elabora en Tucumán, bajo la firma PEPO S.R.L.

Esta medida llegó luego de que se detecte que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE 04003785) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA 04030478) eran inexistentes.

En el marco de un operativo de monitoreo, la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba detectó la irregularidad de este producto, por lo que se llevó adelante un análisis para detectar datos erróneos.

Desde ANMAT, se extendió la prohibición de la venta y consumo a todo el país, además de las plataformas de venta on line.