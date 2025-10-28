La Universidad Nacional de La Plata inicia su proceso electoral

La Universidad Nacional de La Plata comenzará el próximo miércoles 29 de octubre su tradicional proceso electoral, mediante el cual los diferentes claustros de la comunidad universitaria elegirán a sus representantes en los órganos de gobierno. La votación se llevará adelante en las 17 facultades y en los cinco colegios del sistema de pregrado universitario, con un cronograma escalonado que se extenderá hasta el 18 de noviembre.

Estas elecciones revisten una importancia especial, ya que de sus resultados dependerá la conformación de la Asamblea Universitaria que en mayo de 2026 deberá reunirse para elegir al nuevo presidente de la UNLP para el período 2026-2030. Además, quedarán definidos los Consejos Directivos de cada facultad, que más adelante designarán a sus respectivos decanas o decanos.

El calendario prevé que los profesores y docentes de colegios voten los días 29, 30 y 31 de octubre, mientras que los estudiantes lo harán el 5, 6 y 7 de noviembre. Por su parte, los Jefes de Trabajos Prácticos, Auxiliares Diplomados y Graduados concurrirán a las urnas el 12, 13 y 14 de noviembre, con posibilidad de extender la votación hasta el 15. Finalmente, el personal no docente emitirá su voto el 18 de noviembre. En todos los casos, las mesas estarán abiertas de 8 a 18 horas.

Durante el proceso se elegirán los representantes de cada claustro para integrar los Consejos Directivos de las facultades y el Consejo Superior. Los docentes de los colegios, además, votarán a sus directores, a sus representantes para la Asamblea Universitaria y al Consejo de Enseñanza Media y Primaria (Cemyp).

Cada Consejo Directivo está compuesto por 16 miembros: siete profesores, un jefe de trabajos prácticos, dos graduados, cinco estudiantes y un no docente. En tanto, el Consejo Superior lo integran los decanos de las 17 facultades, junto a representantes de los distintos claustros, dos no docentes y dos directores de colegio.

La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de gobierno de la UNLP. Está conformada por los representantes de todos los consejos directivos, más diez no docentes y delegados de los colegios y gremios (Adulp, Atulp, FULP). Entre sus principales atribuciones se encuentra la elección del presidente de la Universidad, lo que convierte al proceso electoral que comienza esta semana en un paso clave para el futuro institucional de la casa de estudios platense.