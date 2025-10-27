El Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso por crecida para la Costa Atlántica bonaerense.

Según el informe oficial de la Defensa Civil de La Costa, en coordinación con el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, se prevé que el nivel del mar se ubique 90 centímetros por encima de los valores habituales indicados en las tablas de marea, afectando el tramo costero comprendido entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú.

Las estimaciones de altura para este lunes son las siguientes:

Mar del Plata: 2,40 metros a las 11:00San Clemente del Tuyú (Muelle): 2,20 metros a las 13:00

Se recomienda a la población costera tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.