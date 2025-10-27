Abrieron un concurso de cuentos breves sobre Cromañón

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que se encuentra abierto el período de inscripción al concurso de cuentos Memorias de Cromañón, una propuesta que busca fomentar, reconocer y premiar narraciones literarias que aporten a la construcción colectiva de sentidos sobre la Masacre de Cromañón, al cumplirse 20 años de aquel hecho que marcó a toda una generación. La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre.

La iniciativa está dirigida a personas jóvenes y adultas radicadas en la provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo visibilizar a través de la palabra, las memorias, luchas, resiliencias y aprendizajes surgidos de lo ocurrido. El jurado estará integrado por escritores de reconocida trayectoria y por referentes del movimiento de derechos humanos. Las obras deberán abordar temáticas vinculadas a la memoria de la masacre y sus víctimas; los procesos de organización y búsqueda de justicia; las responsabilidades políticas, jurídicas y mediáticas; la construcción del espacio de memoria; el rol de las juventudes post 2001 y nacidas en democracia; así como las expresiones culturales y contraculturales que resignifican Cromañón como símbolo colectivo. “Este concurso es una invitación a transformar el dolor en palabra, la memoria en arte, y a reafirmar el compromiso con la verdad y la justicia desde la creación literaria”, indicaron desde el Instituto Cultural.

Los cuentos seleccionados formarán parte de una antología literaria que será editada e impresa por la Editorial MeVeJu de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así, se otorgarán 1°, 2°, y 3° premio, además de siete menciones especiales, y las obras ganadoras serán publicadas tanto en formato impreso como digital durante 2026.

Para aquellos que deseen sumarse a la propuesta, las obras deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a [email protected] en formato PDF y bajo seudónimo. En el cuerpo del mensaje deberán consignarse nombre y apellido, edad y teléfono de contacto, mientras que el asunto deberá incluir el alias y el nombre del cuento.