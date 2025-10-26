Nuevas colectas externas de sangre en La Plata
Los profesionales de la salud van a estar mañana de 8:30 a 12 :30 horas en El Colegio San Cayetano.
Desde el Centro Regional de Hemoterapia La Plata informaron los nuevos puntos de recepción para que los donantes puedan acercarse.
Los profesionales de la salud van a estar mañana de 8:30 a 12 :30 horas en El Colegio San Cayetano de Avenida 44 entre 29 y 30. El martes 29 de octubre en el mismo horario que el lunes lo harán en el Colegio Serafini ubicado en calle 67 entre 116 y 117.
El jueves 30 no será en la ciudad, pero se trasladan a la localidad de Brandsen en la Asociación Médica ubicada en calle Rivadavia N° 45. Y para finalizar la semana el viernes 31 estarán en el Hospital Gutiérrez de diagonal 114 entre 39 y 40, también de 8:30 a 12:30 horas.
Cabe recordar que para poder donar pueden hacerlo aquellas personas que tengan entre 16 y 65 años, encontrarse en buen estado de salud, pesar 50 kilos o más, llevar documento de identidad y desayunar previamente.
Además, los interesados pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia en 71 entre 26 y 27 de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 12 horas.