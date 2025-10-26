La UNLP restauró una joya del patrimonio astronómico platense

Después de meses de trabajo, el edificio Meridiano Félix Aguilar reabrió sus puertas completamente restaurado. El espacio, construido hace más de un siglo y hoy convertido en Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, volvió a mostrar la elegancia de su estructura clásica, en un equilibrio entre memoria, ciencia y belleza.

La obra incluyó una puesta en valor completa del inmueble, afectado por el paso del tiempo y las filtraciones de agua que habían dañado cielorrasos y pisos. Los equipos técnicos trabajaron en el tratamiento de cubiertas, la reparación del cielorraso, el pulido del piso de madera original y la limpieza integral de la fachada, cuidando cada relieve y ornamento. También se renovaron las instalaciones eléctricas, la iluminación y el sistema de audio, además de incorporar un nuevo atril con equipamiento tecnológico.

La intervención fue acompañada por especialistas en patrimonio y supervisada por personal de la Facultad, que durante meses siguió de cerca cada detalle para mantener intacta la identidad del edificio.

“Recuperar este espacio no es solo una obra, es una forma de reafirmar nuestro compromiso con la historia y con el conocimiento”, destacó el vicepresidente académico de la Universidad, Fernando Tauber, durante el acto inaugural. “El Félix Aguilar es parte del alma del Observatorio, un lugar donde se formaron generaciones de astrónomos y geofísicos que marcaron el desarrollo científico del país”, agregó.

La decana Amalia Meza recordó que la reinauguración coincidió con el día de la Astronomía, y valoró la posibilidad de haber trabajado con un enfoque patrimonial: “Son edificios únicos, verdaderos museos vivos. Cada intervención requiere respeto y cuidado, porque aquí se conserva parte de la historia de la ciencia argentina”, concluyó.