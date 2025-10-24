La comunidad de La Costa despide con pesar al veterano de Malvinas Rubén Aguirre

El Partido de La Costa despide con profundo pesar al vecino y veterano de la Guerra de Malvinas, Rubén Osmar Aguirre, quien falleció esta semana.Aguirre integró la Compañía de Ingenieros 601 como soldado clase 62 durante el conflicto bélico de 1982, cumpliendo funciones en las Islas Malvinas. Desde fines de la década del 90 eligió radicarse en el distrito, donde desarrolló una vida marcada por el compromiso, la sencillez y el profundo sentido de pertenencia a la comunidad costera.

Sus compañeros, familiares y vecinos lo recuerdan con afecto y respeto por su entrega y por mantener viva la memoria de los héroes del Atlántico Sur. Su legado se suma al reconocimiento permanente que el pueblo de La Costa brinda a quienes defendieron la soberanía nacional.

La ceremonia de despedida se realiza este viernes 24 de octubre, en la sala velatoria ubicada en Avenida San Bernardo 1150, de 14.00 a 18.00, con una guardia de honor del Ejército Argentino en homenaje a su trayectoria y servicio a la Patria.

La Municipalidad de La Costa acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de dolor, y hace llegar su respeto y reconocimiento a la memoria de Rubén Aguirre