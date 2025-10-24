Vallaron una vieja casona en el centro platense por peligro de derrumbe

Una situación de tensión se vivió en las últimas horas en pleno centro de La Plata, cuando se decidió vallar una antigua casona ubicada sobre la calle 10 entre 54 y 55, ante el riesgo inminente de derrumbe de su balcón. El incidente provocó la preocupación de los vecinos y comerciantes de la zona, que advirtieron el peligro para quienes circulan habitualmente por esa vereda.

“Cuando venía vi que había parte del balcón caído. Y bueno, eso significa un peligro, porque por acá pasan chicos, mucha gente. Se decidió vallarlo para evitar alguna situación complicada”, relató un reconocido estilista de la zona, que desde hace años trabaja frente al lugar.

El inmueble, que permanecía alquilado hasta hace un tiempo, se encuentra actualmente abandonado. Según contaron los vecinos, ya se dio aviso a la inmobiliaria y se espera que el propietario tome contacto con las autoridades para evaluar los pasos a seguir.

Una estudiante de cine que se encontraba filmando en las cercanías también fue testigo del hecho. “Cuando vine había algunas piedras sueltas, pero ahora ya está todo vallado. Me dijeron que fue parte del balcón lo que se cayó”, explicó.