Disparos, tensión y violencia entre vecinos en Villa Elvira

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad platense de Villa Elvira, debido a una feroz pelea entre vecinos, que incluyó piedrazos y disparos, culminando con dos personas heridas que fueron trasladadas hasta un centro de salud. Además, se montó un gran operativo policial en la zona y los protagonistas del enfrentamiento atacaron a cascotazos a los oficiales.

Todo comenzó durante la noche, pasadas las 22 horas, presuntamente cuando un grupo de frentistas prendió fuego una vivienda, luego de una salvaje riña entre dos mujeres por problemas de vieja data. Según trascendió, los implicados tendrían antecedentes delictivos y una de las versiones indican que podrían estar vinculados a la venta de estupefacientes.

Lo cierto es que, luego de la pelea entre las implicadas, parientes y amigas de una de ellas fueron hasta la casa de la otra y comenzaron a arrojar todo tipo de objetos contundentes. Enseguida salió la joven que vive allí junto a su hermano y este último, empuñando un arma de fuego, realizó varias detonaciones hacia las personas que estaban en la puerta de su domicilio.

Los habitantes del barrio aseguraron que se escucharon una gran cantidad de disparos y, a raíz del tiroteo, dos hombres de 36 y 38 años resultaron heridos de bala. Ambos tuvieron que ser trasladados de urgencia hasta el hospital San Martín y, según detallaron los profesionales de salud, el menor de ellos ingresó con dos impactos en el abdomen, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en grave estado.

En tanto que su hermano recibió un disparo en su pierna derecha, con orificio de entrada y de salida, por lo que no tiene compromiso en ninguno de sus órganos vitales.

Tensión en aumento

Luego del ataque a tiros, los agresores se dieron a la fuga y dejaron la vivienda vacía. Esta situación fue aprovechada por los allegados a las personas heridas, quienes prendieron fuego la casa junto a dos vehículos que estaban estacionados en la vereda, un Chevrolet Corsa y una Renault Partner.

Como la tensión iba incrementándose, se hicieron presentes los bomberos para controlar el incendio y los efectivos policiales para tratar de calmar las aguas. Sin embargo, los presentes recibieron a los uniformados arrojándoles piedrazos y otros elementos contundentes, ocasionándoles lesiones a dos agentes pertenecientes al Comando de Patrullas.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de La Plata, iniciando una causa caratulada como “Abuso de arma, lesiones, incendio, amenazas y daño calificado”, con el objetivo de arrestar los atacantes que están prófugos.