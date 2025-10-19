Excomisario mató a dos adolescentes que intentaron robarle la camioneta

Un comisario general retirado de la Policía Federal abatió a dos delincuentes menores de edad que intentaron robarle la camioneta mientras llegaba a su domicilio. Los dos ladrones muertos estaban acompañados de un tercer cómplice que logró escapar rápidamente de la escena y que está siendo intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

El hecho se produjo durante la noche, cuando el exjefe de la PFA regresaba a su casa ubicada en las calles Fournier y Escalada, de la ciudad bonaerense de Morón. En ese preciso instante fue sorprendido por al menos tres sujetos armados que se desplazaba a bordo de un Toyota Corolla que, presuntamente, había sido robado con anterioridad.

En ese marco, de acuerdo a lo declarado por la víctima, en momentos en los que estaba estacionando su Volkswagen Taos cuando fue abordado por los malvivientes. Uno de ellos bajó del vehículo y le apuntó directamente con una pistola, mientras que sus otros dos socios delictivos esperaban adentro del Corolla, prestos para darse a la fuga.

Ante esta situación, el comisario retirado sacó su arma y comenzó a disparar para evitar el robo de su camioneta. A raíz del tiroteo, uno de los sospechosos cayó muerto sobre el asfalto. Según señalaron los voceros abocados al caso, el fallecido tenía 17 años y era oriundo de la localidad de Ciudadela y, junto a su cuerpo, se secuestró un revólver.

Buscan al sospechoso que escapó

A pesar del cruce de disparos y la feroz balacera, el exjefe policial resultó ileso, mientras que los dos delincuentes que estaban en el auto huyeron con rumbo desconocido. De todos modos, unas horas más tarde, se tomó conocimiento del ingreso de un adolescente de 16 años al Hospital Posadas, quien se trataría de otro de los sospechosos que participó del hecho, aunque al momento de entrar al nosocomio ya no contaba con signos vitales.

También se encontró el Toyota Corolla de color gris en el que se movilizaron los ladrones y se determinó que tenía un pedido de secuestro por robo de la comisaría Primera de Caseros. En el interior se halló una réplica de una pistola 9 milímetros. Mientras que, como parte de la investigación, tratarán de encontrar al maleante que logró escapar y que es intensamente buscado.

Las pericias quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional, mientras que la Justicia no tomó ningún temperamento con el comisario general retirado al considerar que actuó en su legítima defensa, por lo que quedará libre.