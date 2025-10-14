Hallaron un cuerpo decapitado: sospechan que pertenece al chofer del Uber

Un cuerpo fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia y la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su expareja y su exsuegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

El cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.

Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

El cuerpo estaba desmembrado, sin la cabeza ni las extremidades, por lo que deberá ser identificado por tatuajes o, de lo contrario, mediante estudios de ADN.