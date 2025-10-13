“La Toretto” de La Plata volvió a Tribunales para una audiencia clave antes del juicio oral

Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto” de La Plata, regresó este lunes a los Tribunales penales de la ciudad para participar de una audiencia central en la causa que investiga el accidente que terminó con la vida del músico Walter Armand.

El encuentro, contemplado en el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense —conocido como audiencia de “Teorías del caso”—, se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, presidido por la jueza Silvia Hoerr. Allí, tanto la defensa como la fiscalía y las partes querellantes expusieron sus argumentos y acordaron la prueba que se debatirá durante el juicio oral, cuya fecha aún no fue definida.

Alvite estuvo acompañada por su amiga Valentina Velázquez, también imputada en la causa por su presunta participación en las picadas previas al choque fatal. Según relataron fuentes judiciales, antes de retirarse del recinto ambas jóvenes se abrazaron y rompieron en llanto.

Los abogados defensores de Alvite señalaron que la joven atraviesa un delicado cuadro emocional y padece ataques de pánico desde el siniestro vial ocurrido en abril del año pasado.