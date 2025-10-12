Conmoción en Berisso: hallaron el cuerpo de un hombre sobre la Ruta 11

Un dramático episodio generó conmoción en la vecina ciudad de Berisso, donde el cuerpo de un hombre apareció a la vera de la Ruta 11. Según informaron las fuentes policiales abocadas a la investigación, se trata de un trabajador del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que habría decidido quitarse la vida.

El personal de la comisaría Tercera del distrito fue notificado mediante un llamado al 911 en el que señalaban la presencia de una persona sin signos vitales. De esta forma, los uniformados fueron hasta la Ruta 11 entre las calles 6 y 620, y enseguida se toparon con un sujeto de tez trigueña, cabello corto castaño, vestido con remera gris y pantalón negro.

A primera vista notaron que el hombre estaba desvanecido adentro de un vehículo y que ya había fallecido. Asimismo, unos pocos minutos después se hizo presente una ambulancia del SAME y los médicos constataron su deceso, dando paso siguiente a la pesquisa para determinar la identidad de la víctima y esclarecer los detalles de lo que había sucedido.

Teniendo en cuenta la situación en la que fue hallado el cuerpo, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de La Plata, liderada por la fiscal Ana Medina, se caratuló el caso inicialmente como “suicidio”. Pronto comenzaron las diligencias de rigor con el accionar de la Policía Científica para recolectar pruebas en el lugar de los hechos.

El segundo caso en pocos días

En otras tareas correspondientes para avanzar en la investigación, se solicitó al Centro de Monitoreo (COM local) el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Asimismo, se pidió la presencia de la morguera para trasladar el cuerpo y practicarle operación de autopsia, tal como suele hacerse en acontecimientos bajo estas características.

El hombre fue identificado posteriormente como Ernesto Fabián Santini, un empleado penitenciario que fue despedido durante la mañana de este sábado en una casa velatoria ubicada en las calles 120 y 79, donde sus allegados se acercaron a darle el último adiós.

Este caso vuelve a encender las alarmas de las autoridades, ya que es el segundo episodio que se registra en la misma zona y en apenas una semana de diferencia.

El hecho anterior ocurrió el pasado lunes por la mañana, cuando los oficiales fueron informados de la presencia de un cuerpo en la Ruta 11 entre las calles 607 y 608, también en la ciudad de Berisso y a tan solo unos 100 metros del lugar en el que fue encontrado Santini.