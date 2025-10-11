Nuevo robo en la sucursal de Hamburguesas La Plata: denuncian inseguridad y falta de respuesta judicial

Un violento robo tuvo lugar esta madrugada en la sucursal ubicada en 44 y 146, en la ciudad de La Plata. Según relataron los responsables del local, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando desconocidos forzaron el ingreso tras cortar el suministro eléctrico del lugar. Al ingresar, los delincuentes provocaron destrozos, revolvieron todo el interior y se llevaron la caja registradora junto con mercadería.

“Estaba todo dado vuelta, tirado por todos lados. Fue tipo saqueo”, describieron los damnificados, quienes todavía no cuentan con imágenes del momento porque el corte de luz impidió el funcionamiento de las cámaras de seguridad.

Este no es el primer episodio que sufre la firma. El pasado 1° de septiembre, tres ladrones habían ingresado al mismo comercio y fueron identificados por testigos. Sin embargo, el juez interviniente no autorizó los allanamientos, pese a que los sospechosos viven a pocas cuadras del lugar. “Del Ministerio de Seguridad se comunicaron por WhatsApp ofreciéndonos un botón antipánico y apoyo psicológico, pero lo que necesitamos es seguridad real”, manifestaron con indignación.

Los dueños también recordaron que el 21 de julio otra de sus sucursales, ubicada en Mar del Plata, fue blanco de un “ataque comando” en el que se llevaron dinero y dos teléfonos iPhone. Uno de esos dispositivos sigue marcando la ubicación de donde se encuentra, pero, según denunciaron, la policía nunca se acercó a recuperarlo.

“En todos los robos nos dicen lo mismo: que el juez no autoriza los allanamientos. Es increíble que estén identificados, que se hayan nombrado entre ellos en el video del 1° de septiembre y que sigan libres”, reclamaron. Además, exigieron mayor presencia policial, mejor iluminación en la zona y que se cumplan las leyes para evitar que estos hechos se repitan.