Accidente fatal: una mujer falleció tras chocar contra un camión

Una mujer de 34 años murió el miércoles por la noche tras un trágico accidente ocurrido sobre Avenida 44 entre 203 y 204, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra la parte trasera de un camión.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Estefanía Núñez, quien se encontraba como acompañante en una moto Zanella ZR 150cc, que era conducida por Eric Morris Garboso, de 35 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El otro vehículo involucrado, un camión Mercedes Benz con cisterna, manejado por Pablo Daniel Heras, de 45 años, chofer de la empresa Gelatto, oriundo de Carlos Casares, quedó imputado en la causa.

Al lugar acudió una ambulancia de la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, y los profesionales de la salud fueron quienes constataron el fallecimiento de la mujer en el lugar del hecho.

El caso quedó a cargo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial La Plata, y la causa quedó caratulada como “Homicidio culposo”.