Un herido tras un choque en pleno centro

Un hombre de 44 años terminó herido tras un accidente de tránsito ocurrido a muy pocas cuadras de Plaza Moreno, en pleno centro de nuestra ciudad.

El siniestro sucedió durante la tarde del miércoles y tuvo como protagonistas a una motocicleta y un automóvil marca Peugeot 208 de color blanco que colisionaron en la intersección de 12 y 56, por motivos que se intentan establecer.

El sujeto que iba a bordo del ciclomotor salió despedido y sufrió golpes y politraumatismos, por lo que debió ser trasladado en una ambulancia del SAME hasta el Hospital Rossi.

Los oficiales del Comando de Patrullas trabajaron en el lugar junto al personal de la comisaría Primera y luego acudieron los peritos de la Policía Científica. Tras la intervención de la UFI N° 10, la causa quedó caratulada como lesiones culposas.