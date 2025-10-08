Un delincuente abatido durante un intento de asalto a un anciano

Un delincuente fue abatido durante un enfrentamiento armado con personal policial, en momento en los que intentaba asaltar a un hombre de 81 años. En pleno atraco apareció un oficial, por lo que se produjo un cruce de disparos entre el uniformado y el hampón, concluyendo con el fallecimiento de este último.

El hecho sucedió en la ciudad bonaerense de Quilmes y de acuerdo a la información aportada por las fuentes abocadas al caso, un efectivo de la comisaría Primera del distrito que se dirigía a su servicio en la subestación, observó que un individuo apuntaba, con dos armas de fuego, directamente a un hombre de 81 años que descendía de su vehículo.

Al identificarse como personal policial, el efectivo fue apuntado por el malviviente, así que repelió la agresión con su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros. De esta forma, efectuó al menos un disparo que impactó en el cuello del ladrón, que cayó al suelo y, más tarde, el personal del SAME constató el deceso.

El hecho ocurrió en la intersección de Castelli y Mitre, esquina de Quilmes centro. Tras la llegada de los peritos, se secuestraron dos armas pertenecientes al delincuente, un revólver calibre 22 y una pistola de aire comprimido 4.5 milímetros. Además, el maleante fue identificado como D. D. Mendieta.

Comenzó una investigación

Por su parte, la víctima del intento de robo explicó que se encontraba estacionando su automóvil marca Citroën C4, cuando fue abordado por D. D. Mendieta. En ese preciso instante, el ladrón intentó sustraerle el vehículo y enseguida se escuchó la voz de “¡Alto, Policía!” y observó el intercambio que derivó en el disparo.

En el lugar de los hechos trabajó personal de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial Quilmes y de Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor. En tanto que el cuerpo del fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia correspondiente.

Con respecto a la causa e investigación iniciada, la Fiscalía dispuso actuaciones caratuladas como “Tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego”, ordenando el secuestro del armamento interviniente y sin adoptar temperamento contra el efectivo policial.