Un hombre y su sobrino transportaban 86 kilos de cocaína en tubos de GNC

Un hombre y su sobrino, ambos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos en un operativo en el que los encontraron con un total de 86 kilos de cocaína distribuidos en tubos de GNC y en el tablero de la camioneta en la que viajaban.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 4307 de la Ruta Nacional 40, en San Miguel de Tucumán y los agentes frenaron a dos ocupantes que iban a bordo de una pick up Ford Ranger.

Las autoridades policiales les solicitaron que bajarán del coche para efectuar una requisa y constataron anomalías en los tornillos del estéreo. Además percibieron un fuerte olor a pintura proveniente de las rendijas de la salida de aire.

Así extrajeron 100 paquetes que contenían una sustancia blancuzca que las pruebas de campo Narcotest corroboraron la presencia de 86 kilos de cocaína.