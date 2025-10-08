Un hombre de 28 años quedó detenido luego de que intentó estrangular a su pareja con un pantalón, cuando la víctima logró pedir ayuda a sus vecinos que alertaron a la Policía.

Todos sucedió en Mar del Plata, cerca de las 3.30 de la madrugada, momento en que el Comando de Patrullas acudió al lugar, como respuesta a un llamado al 911.

El sujeto había discutido con la víctima de 44 años, a continuación la golpeó e intentó asfixiarla con un pantalón, con el fin de que la mujer no gritara y que, a pesar de eso, pidió ayuda a los vecinos.

La causa se encuentra en manos de la fiscal Mariana Baqueiro, en la Unidad Fiscal de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, que dispuso que el imputado sea notificado por el delito de amenazas.

Asimismo, la mujer pidió protección a través de medidas cautelares temporales que abordan desde la exclusión del agresor del hogar, la prohibición de contacto o bien custodia policial.