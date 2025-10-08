Madre e hijo, hospitalizados tras terrible choque en el centro

La región volvió a conmocionarse este lunes y martes tras registrarse dos graves accidentes de tránsito en La Plata y Berisso, que dejaron como saldo una mujer y su hijo de 7 años gravemente heridos, y un trabajador con lesiones leves tras caer de un camión en movimiento.

El primero de los hechos ocurrió este lunes por la mañana en La Plata, en la intersección de Diagonal 74 y calles 16 y 57, a pocos metros de la Escuela Primaria N°8 “Domingo Faustino Sarmiento”. Eran alrededor de las 8:30, minutos antes del ingreso escolar, cuando un motociclista de 21 años embistió a una mujer de 39 años y a su hijo, quienes caminaban por la zona. Tras el impacto, ambos cayeron sobre el asfalto, provocando desesperación entre los testigos y el personal del colegio que presenció la escena.

De acuerdo al parte policial, la madre quedó inconsciente y el niño sufrió cortes en la cabeza. Personal del SAME arribó rápidamente con dos ambulancias: la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, mientras que el menor fue derivado al Hospital de Niños Sor María Ludovica. En tanto, efectivos del Comando Patrullas que patrullaban la zona llegaron al lugar tras un llamado al 911 y encontraron a las víctimas tendidas sobre la vía pública.

El motociclista, que conducía una Honda CB roja, fue identificado y detenido. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI en turno. La Policía investiga las causas del siniestro y las posibles responsabilidades del conductor. Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de las víctimas, aunque se espera un parte médico en las próximas horas.

Por otro lado, en la vecina ciudad de Berisso, un operario protagonizó un accidente laboral que pudo haber terminado en tragedia. El hecho ocurrió este martes, también cerca de las 8:30, cuando el trabajador cayó desde un camión en movimiento en calle 2, mientras el vehículo se dirigía hacia calle Montevideo. Según las primeras versiones, el hombre se encontraba sobre el silo del camión realizando tareas en altura cuando, al intentar moverse, perdió el equilibrio y cayó al pavimento.

Rápidamente, los testigos alertaron a los servicios de emergencia, que lo asistieron y trasladaron a un centro de salud local. Pese a la violencia del hecho, solo sufrió lesiones leves. La Policía detuvo el camión e inició las actuaciones para determinar si el trabajador contaba con las medidas de seguridad correspondientes y si existieron fallas en las condiciones laborales, especialmente por la presencia de cables eléctricos en la zona.