Violenta persecución en La Plata: robaron un camión y chocaron a una familia en Villa Elvira

Un grave hecho de inseguridad se registró este miércoles al mediodía en la ciudad de La Plata, cuando un grupo de delincuentes robó un camión cargado con garrafas y, en su intento por escapar, provocó un brutal choque que dejó a una niña gravemente herida.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 79 y 119, en la localidad de Villa Elvira. Según testigos, el camión circulaba a toda velocidad cuando impactó de lleno contra un Peugeot 206 en el que viajaban un hombre y su hija. El violento golpe destrozó el vehículo y generó escenas de desesperación entre los vecinos que salieron a auxiliar a las víctimas.

Pocos minutos después arribaron al lugar agentes policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistieron a los heridos. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internada en grave estado.

Los delincuentes, en tanto, abandonaron el camión y escaparon a pie. Hasta el momento no fueron identificados y son intensamente buscados por la Policía.