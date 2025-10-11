Apareció el joven que era intensamente buscado en La Plata

Un joven de la ciudad de La Plata era buscado de manera intensa desde este viernes por la noche, cuando habría sufrido un brote en la puerta del hospital San Martín mientras esperaba a ser atendido. Según sus familiares, escapó corriendo sin poder ser retenido.

Después del mediodía se supo por fuentes cercanas a Matías de 35 años mediante un audio confirmaron que fue hallado sano y salvo "Nos avisaron que apareció en el Teatro Argentino que es su lugar de trabajo", explicaron con más tranquilidad.