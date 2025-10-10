“Llegué a quererte como ni siquiera te lo imaginas”, el emotivo posteo del novio de Daiana Mendieta

El novio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en la provincia de Entre Ríos y por el que Gustavo “Pino” Brondino se encuentra detenido, escribió un emotivo posteo en sus redes sociales en el que expresó: “Llegué a quererte como ni siquiera te lo imaginas”.

“Daianita, mi amorcito como nos decíamos, no tengo palabras para describir el dolor que se siente, solo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón”, expresó.

Aunque la relación había comenzado hacía poco tiempo, el hombre manifestó: “Disfruté hasta el último segundo, siempre divertida y de buen humor. Nuestras charlas eran largas y nunca se nos terminaban los temas, siento como si te hubiera conocido de toda la vida”.

“En tan poquito llegué a querer como ni siquiera te lo imaginas. Siempre vas a estar en mi corazón. Fuiste una persona hermosa conmigo y hubiera deseado una vida entera a tu lado. Como vos me decías, ahora ya está, ya te presenté, así que sos para toda la vida”, concluyó.

Mendieta fue vista por última vez en la noche del viernes 3 de octubre y este martes, en un megaoperativo, hallaron su cuerpo dentro de un aljibe. Se determinó que fue asesinada de un disparo y por el crimen ya hay un detenido.

Se trata de Gustavo “Pino” Brondino, el trabajador agropecuario de 55 años, que está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima, según trascendió.