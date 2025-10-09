Salvaje robo en La Plata: maniataron, golpearon y quemaron a una jubilada en su casa

Un brutal hecho de inseguridad conmocionó este jueves a la localidad platense de Villa Elisa, donde una jubilada fue víctima de un violento robo en su vivienda. Al menos cinco delincuentes irrumpieron en la casa, la maniataron, golpearon y quemaron con agua hirviendo, antes de escapar con dinero y objetos de valor.

El ataque ocurrió durante la mañana en una propiedad ubicada sobre Arana entre 132 bis y 134, cuando los agresores cortaron el alambrado perimetral y esperaron a que la mujer saliera para sorprenderla. Según la reconstrucción policial, se trataba de jóvenes que actuaron con una violencia desmedida.

Una vez dentro, la redujeron y la obligaron a ingresar a la vivienda, donde comenzaron a golpearla y le arrojaron agua caliente sobre el cuerpo para forzarla a revelar dónde guardaba sus pertenencias.

El calvario terminó cuando vecinos escucharon los gritos y saltaron el cerco para auxiliarla. “La encontramos atada, llena de sangre… fue un horror”, relató un residente de la zona, aún conmocionado por la brutalidad del ataque.

La mujer fue liberada y trasladada a un centro de salud, mientras la Policía Bonaerense trabaja en la identificación de los agresores, que escaparon antes de la llegada de los patrulleros. El caso quedó a cargo de la Fiscalía N°15 de La Plata, que investiga el hecho bajo la carátula de “robo agravado y lesiones”.